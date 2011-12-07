В Казани сносят здания дореволюционной постройки на ул. Ершова

В ночь со вторника на среду в Казани начался снос последних уцелевших зданий Арских казарм на ул. Ершова. Видео с работой спецтехники разметили пользователи социальных сетей. Отметим, что вековые здания не являются объектами культурного наследия. Напомним, что они расположены на территории бывшего Артиллерийского училища, территория которого в настоящее время активно застраивается жилыми домами.