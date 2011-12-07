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В Казани сносят здания дореволюционной постройки на ул. Ершова

Это бывшие Арские казармы.
В ночь со вторника на среду в Казани начался снос последних уцелевших зданий Арских казарм на ул. Ершова. Видео с работой спецтехники разметили пользователи социальных сетей. Отметим, что вековые здания не являются объектами культурного наследия. Напомним, что они расположены на территории бывшего Артиллерийского училища, территория которого в настоящее время активно застраивается жилыми домами.
КВ
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