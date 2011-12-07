Айдар Салимгараев поздравил всех работников радио с профессиональным праздником

С профессиональным праздником поздравил всех работников и ветеранов руководитель республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Руководитель отметил, что сегодня в Татарстане работают более 95 радиоканалов. На самом первом из них — в эфире «Радио Татарстана» жители республики услышали о победе в 1945-м.

Кроме того, Салимгараев подчеркнул, что в нынешней обстановке «радио представляет собой один из важнейших источников правдивой и проверенной информации». После Салимгараев пожелал всем профессиональных успехов и всеобщего благополучия.