«Хрустальная леди» из Казани отправилась в Москву на роды

«Хрустальная леди» из Казани Лилия Тимергалиева отправилась в Москву на роды, сообщила она в соцсетях.

«Я понимаю и сейчас, по пути в Москву на реамобиле, что мы с супругом выбрали не лёгкий путь, хотя наверное и по всей жизни не выбирали лёгких путей.Выбор супруга именно меня спутницей по жизни, доказательства выше сказанному», — написала девушка в посте.

Напомним, у Лилии Тимергалиевой редкий диагноз — несовершенный остеогенез (ломкость костей). Несмотря на все предупреждения врачей о возможных трудностях девушка смогла забеременеть и выносить здорового ребенка.

«Молитесь за нас, друзья. Нам теперь очень нужны Ваши искренне дуа! Мы верим, что все к лучшему!», — попросила Лилия.(стиль автора сохранен, — прим. ред.)