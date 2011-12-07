На чем сейчас экономят казанцы?

Олеся: Пока сидим дома, нужна только еда. На ней точно не экономим. Более того, складывается ощущение, что на самоизоляции продуктов стали покупать гораздо больше и ходить за ними чаще. Почему-то все время хочется перекусить то печенюшкой, то конфетой. А, кроме продуктов, в четырех стенах ничего и не требуется. Большинство магазинов закрыто.

Марина: В последний месяц наши расходы сократились в разы. Теперь вместо кафе и ресторанов мы с семьей питаемся дома. Кстати, здорово, когда в приготовлении обеда или ужина принимают участие все домашние. Это придает блюдам особенный вкус. Театры и кинотеатры тоже не работают. Выручает интернет и телевизор, которые сейчас у нас не выключаются. Страшно представить, сколько за апрель придется платить за электроэнергию.

Елена: Экономить приходится чаще всего на основных продуктах: яйцах, крупах, мясе, сыре. Недавно купила три килограмма дешевого риса, гречки на развес и сыра. Причем взяла сразу три сорта, чтобы надолго хватило. А вот на дочери не могу экономить. Ребенок не должен чувствовать себя ущемленным.

Наталья: Заметила, что совершенно перестала пользоваться губной помадой — от нее маска пачкается. Получается небольшая, но экономия. По причине закрытия магазинов не покупаю одежду. И в этом случае семейный бюджет будет не тронут.

Юрий: Сидя дома, бросил курить, чему несказанно рад. С 17 лет не мог распрощаться с вредной привычкой. Заметил, помимо того, что самочувствие улучшилось, сэкономил солидную сумму денег.

Андрей: Первое время пытался экономить на бензине — пересел с личного автомобиля на городской транспорт. Поначалу нравилось. Как ни крути, а машина — дорогое удовольствие. Но с ухудшением эпидситуации решил не рисковать здоровьем и снова сел за руль. Деньги деньгами, а болеть не хочется.

Маргарита: Мы и раньше особо не шиковали. Так что самоизоляция не отразилась на наших расходах. Работаю сутками, на проезд, как до коронавируса, так и сейчас, много не уходит. А мама, которая ездила на служебном автобусе, сейчас работает дома на «удаленке».

Луиза: Точнее сказать, не экономлю, а просто не трачу по причине самоизоляции. Уже второй месяц, как не посещаю салон красоты. Сижу дома без маникюра, наращенных ресниц и с некрашеной головой, зато при деньгах.

Гульнара: Да, экономия ощущается. Мы с мужем перестали ездить на работу: он — на своей машине, я — на автобусе. Время самоизоляции не закончилось, а несколько тысяч мы уже сэкономили. У старшей дочки теперь нет расходов на школьные обеды. А на предприятии, где работаю, перестали собирать деньги на подарки сотрудникам. Работать дома на «удаленке» однозначно выгоднее.

Татьяна: Экономить, особенно сейчас, у нас с мужем не получается. В январе мы впервые стали родителями. Ребенок требует как эмоциональных, физических, так и материальных затрат. Недавно купили детскую коляску за 22 тысячи рублей. А сколько нужно памперсов, пеленок, детской смеси! Я себе столько вещей никогда не покупала, сколько сейчас нашей маленькой дочке. Хорошо, что декретные получила большие. На зарплату мужа точно бы не прожили.

Динар: В этом месяце сэкономили на походах в парикмахерскую. В семье, помимо женщин, четверо мужчин: я, двое сыновей и тесть. В прошлом году купил жене машинку для стрижки волос, чтобы она могла нас стричь. Супруге все было некогда, приходилось ходить в ближайшую парикмахерскую. А теперь, когда все сидят дома, у нее появилось много свободного времени. И жена всех постригла не хуже, чем парикмахер.

Лилия: На чем точно в период карантина я смогла сэкономить, так это на фитнесе и массаже. Теперь все мои спортивные тренировки проходят в пределах квартиры. Гантели, например, мне заменили пластиковые бутылки с водой. Теперь думаю, стоит ли вообще посещать фитнес-клуб? Оказывается, без него вполне можно обойтись, если не лениться и заниматься дома самой. Еще бы научиться делать массаж самой себе. А то на спортивно-оздоровительные процедуры тратится уйма денег.

Опрос провела Екатерина ОРЛОВА