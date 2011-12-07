Парк Победы готов к юбилейным мероприятиям

2 мая здесь прошла акция «Сад памяти», а также закладка памятной аллеи, во время которой были посажены липы и ивы.

Три дня работники столичного Горводзеленхоза высаживали бегонии на массивных колоннах паркового ограждения, а также на клумбах.

Последние приготовления перед торжественным открытием идут возле памятника Советскому солдату. Напомним, само открытие состоится 9 мая. Прообразом солдата стал Гази Загитов, который участвовал в водружении флага над Рейхстагом. Автор памятника - московский скульптор Никита Мазаев. Фигура высотой 9,5 метра установлена по центральной оси главной аллеи рядом с монументом матерям и вдовам погибших воинов.