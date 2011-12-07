Почему бабушка не простила деда-фронтовика

— Семью Зюзиных разрушила война… Он, Михаил Александрович, был кадровым военным. Она, Любовь Александровна, работала нянечкой в детском саду. Михаила Александровича призвали в 1932 году в возрасте 24 лет. Дослужился до звания гвардии майора. Любовь Александровна принимала долю своего мужа и повсюду следовала за ним, как и подобает преданной подруге. Беда застала семейную пару и их сына в деревне Корчев, что находится во Львовской области Украины. Мой дед служил тогда комиссаром дивизии, стоявшей на границе.

1941

— В ночь с 21 на 22 июня бабушка проснулась от ужасного грохота. Началась бомбежка. Мужчин дома не оказалось. Они ушли еще затемно. Все знали, что будет война. Но когда — неизвестно. Любовь Александровна открыла глаза и увидела, что по стене ее дома проползла огромная трещина. От пола до потолка. Дом готов был рухнуть в любой момент. Внезапно дверь отворилась и в комнату вбежал встревоженный дед. «Быстро собирайтесь!» — приказал он. Бабушка успела схватить документы и кое-что из вещей. Разбудила 8-летнего сына, одела его и поспешила на улицу… Вдоль деревни тянулась вереница повозок, запряженных лошадьми. Дети ехали на подводах. Женщины бежали следом. Все это происходило под несмолкаемый взрыв снарядов. Люди торопились к поездам. Началась эвакуация.

Именно в то утро Любовь Александровна видела своего мужа последний раз в жизни.

Побег

— Любовь Александровна и ее сын ехали до Казани 2 недели. Выбегали из поезда во время воздушных атак, прятались как умели… Питались чем попало. И очень хотели спастись. В Казани мать и сын начали все с чистого листа. Они вдвоем пережили голод, нищету и разруху.

Дед писал письма. В одном из них он сообщил, что попал в плен. И бежал. Свою историю побега Михаил Александрович расскажет много позже…

Пленников шеренгой вели по дороге. Рядом с дедом шел пожилой товарищ по несчастью. «Ты в самом расцвете сил, тебе жить надо, — размышлял старик. — Вот сейчас ты под ноги нам скатишься. И кубарем — в придорожную канаву». План заключался в том, чтобы переступать через лежавшего ничком Михаила Александровича. Он должен был дождаться, пока пройдет вся шеренга. И бежать. Дед рискнул и вышел победителем. Смог добраться до своих. Михаил Александрович никогда не забывал своего седовласого спасителя…

Обида

— Потом пришла грустная весть. Через письма Михаил Александрович признавался, что встретил другую и собирается связать с ней судьбу. Сейчас я понимаю, что 4 года — это много. Тем более времена были трудные. Люди жили в постоянном страхе…

Бабушка так и не смогла простить своего неверного мужа. Она была человеком высоких моральных ценностей. Очень благородной. Письма от деда продолжали приходить. Но она их рвала, никому не показывая. И не отвечая. В 1968 году бабушка умерла. Мгновенно сгорела от инфаркта. Ей был всего 61 год. Узнав о смерти первой супруги, дед сразу же примчался в Казань. Первое, что он сделал по прибытии, — это отправился на кладбище. К могиле пошел один. Запретил сопровождать его к последнему пристанищу избранницы.

Ездил ли дед потом на могилу Любови Александровны или нет, я не знаю. Но в Казани он бывал каждые полгода. Скончался в 72 году. И тоже от инфаркта.

Новая семья у Михаила Александровича так и не сложилась. В последние годы жизни дед был практически одинок. О смерти Михаила Александровича нам сообщил главврач больницы, в которой он лежал. Пришла телеграмма — родители уехали на похороны. Привезли из Москвы урну с прахом. А потом похоронили деда вместе с Любовью Александровной. Теперь супруги навсегда вместе.

Сын

— Папа втайне от бабушки общался с Михаилом Александровичем. Я никогда не забуду тот день, когда выяснилось, что связь между отцом и сыном не потеряна. Мне было тогда 5 лет. Папа работал в Туполевском КБ инженером-конструктором. В Казани был филиал бюро. Головное предприятие находилось в Москве. Геннадий Михайлович часто ездил в столичные командировки. Практически каждый месяц. И именно в столице России и проживал его отец в послевоенные годы. Наверное, Геннадий Михайлович решил отыскать своего ближайшего родственника во время одной из своих деловых поездок. Надо сказать, что дед был очень состоятельным человеком. Конечно, из-за того что Михаил Александрович побывал в плену, в звании его больше не повышали. Но жизнь его была безбедной. Помню, однажды отец вернулся из командировки и привез целую кучу подарков. Золотые часы, деньги. Много денег. Любовь Александровна ругала сына и плакала. Выкинула все подарки. «Ничего мне от него не надо! Не хочу!» — сказала она.

Думаю, в бабушке кровоточило большое чувство. С одной стороны, она не простила деда. Но с другой — оставалась верна ему до последней своей минуты. Потому что любила.

К началу

— В 74 году отец сказал, что хочет побывать там, где все началось. К тому времени наша семья уже обзавелась собственной машиной. Мы собрались и поехали на ней во Львовскую область. Нашли село. Ходим по улицам, смотрим по сторонам. Отец ничего не узнавал. «Как будто мы приехали не туда», — удивлялся он. Затем увидели черный дубовый крест. На Западной Украине в каждом селе стоят такие. Огромные, они, наверное, метров 5 в высоту. Крест осел, покосился. «Теперь я все понимаю, — сказал отец. — Село просто сравняли с землей». Все встало на свои места. Нашли район, где когда-то находилась школа. Отыскали и место, на котором мог располагаться дом дедушки и бабушки. Потом решили поговорить с местными жителями.

Может, остался кто-то с довоенных времен? Разговаривали там люди интересно. На смеси украинского и польского языков. Я ничего не понимала. А вот отец не только понимал, но и свободно общался… Нас привели к председателю колхоза. Оказалось, он был в этой должности еще в 30-е годы. То ли Василюк, то ли Васюк его фамилия. «Здесь стояла часть до войны, — сказал Геннадий Михайлович. — Мой отец был ее комиссаром». «Ты Гена? — вскричал председатель. — Ох, да вы живы остались!» Собралась вся деревня. Я такого никогда не видела. Тут же женщины накрыли столы, выставили угощения. «Это же Гена! Михал Саныча сын!» Мы еще долго переписывались с председателем. Открытки присылали друг другу на праздники. А потом переписка заглохла и, к сожалению, сошла на нет.

Мои воспоминания

— Деда я впервые увидела уже после смерти бабушки. Он был очень крупным мужчиной с военной выправкой. Много читал. Отдавал предпочтение мемуарам военачальников. Слушал песни военных лет. Любимой стала «Соловьи» Соловьева-Седого. Все награды Михаила Александровича хранятся у нас. Лежат в коробочках. Искренне им гордимся.

Бабушка посвящала мне почти все свободное время. Мы жили вместе. Водила в школу, пекла пироги, шила платьишки. Я запомнила ее честной и принципиальной. Любовь Александровна могла похвастаться своей аккуратностью. В доме был идеальный порядок. Бабушка никогда не повышала голос. Но ее речь отличалась прямолинейностью. А еще к нам постоянно приходили гости. Люди любили Любовь Александровну за ее хлебосольство и добросердечность. Она сохранила хорошие отношения не только со своими родственниками, но даже с сестрой и племянниками бывшего мужа.

Хочется верить, что бабушка на закате дней сумела наконец забыть обиды и примирилась сама с собой.