Почти 48 тысяч продовольственных наборов распределены между татарстанцами

В течение 1-го этапа программы, запущенной по инициативе Первого лица республики Рустама Минниханова, было роздано уже свыше 47 тысяч продуктовых наборов. Об этом проинформировала Глава пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

«На текущий момент все комплекты доставлены до районов. По состоянию на вечер 6 мая адресатами получено 47 тыс. 987 наборов», — подвела итоги Галимова.

Большая часть нуждающихся проживает в крупных городах Татарстана, таких, как Казань, Набережные Челны, Чистополь и др.

К слову, проект «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!», направленный на поддержку социально незащищенных групп населения, стартовал в нашей республике 29 апреля.