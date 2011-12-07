Погода в День Победы: 75 лет тому назад было заметно холоднее

Ну, а в начале как не подвести итоги нынешнего странного апреля. Со второй половины месяца температурный фон устойчиво был намного ниже нормы. И в целом апрель с большим трудом дотянул до многолетней нормы. Если быть точнее, по Казани среднемесячная температура оказалась на 0,3 градуса ниже нормы. Осадков выпало 60 миллиметров, что по количеству равно двум месячным нормам.

На первые дни мая перешла прохлада конца апреля с отклонением ниже нормы до 3 градусов, и буквально в течение одного дня 4 мая температура резко повысилась до 21 гр. тепла, что уже превысило норму на целых 4 градуса. И дальше понеслось — до сегодняшнего дня максимальные температуры поднимались до 24 — 26 гр. жары. Для громкой характеристики процесса в таких случаях говорят: из холодной весны сразу в жаркое лето.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, 9 и 10 мая погоду в республике будет определять западный циклон. Местами пройдет дождь, возможна гроза. Температурный фон сохранится повышенным.

Природа мгновенно отозвалась на мощное вторжение тепла. Если в начале мая отмечалось замирание развития почек на деревьях и кустарниках, то в первые же дни прогрева все вокруг зазеленело, не остались в долгу и желтые цветочки мать-и-мачехи. Листики на березах просигналили, что можно приступать к посадке картофеля. Но самое главное, мгновенно расцвела белоснежная вишня — ежегодный майский подарок.

Народный календарь, как всегда, продолжает свою летопись. 8 мая отмечается Марков день. Именно в этот день прилетают певчие птицы. Если на Марков день закукует кукушка, то морозов больше не будет. Если в этот день стоит ясная погода — будет обильный урожай яровых. Если в этот день вечер теплый, а ночью звезды на небе — это к обильному урожаю.

8 мая — обычно раскрываются почки у осины, груши и вишни.

9 мая — прилетают ласточки и отмечается день Глафиры Горошницы. В старину именно в этот день сажали заговоренный на хороший урожай горох.

10 мая — начинает петь соловей. В народе замечали: если к 10 мая «гром прогремел, лес в листву оделся, жаворонки запели, а лягушки в болоте квакать начали — пора поле пахать и урожай будет хороший».

11 мая — день Ясона. В старину люди верили, что этот день был наделен большой магической силой. Люди собирали березовый сок и отпаивали им больных людей. Также считали, что теплый южный ветер в этот день приносит людям выздоровление. Если на день Ясона чистый восход солнца — это к солнечному лету. Если ночь на 11 мая звездная и теплая — год порадует обильным урожаем. Если ветер приходит с юга — летом будет много гроз.

В природе все расписано и дальше. 11 мая — раскрываются почки у дуба. 12 мая — начинается цветение одуванчиков, раскрываются почки у сливы и липы. 14 мая — прилетают стрижи, начинает цвести крыжовник. Нынче из-за высоких температур все происходит примерно на неделю раньше.

Ко Дню Победы удалось подсмотреть в климатическом архиве о погоде в Казани 9 мая 1945 года. Минимальная температура воздуха была 3,4 гр. тепла, максимальная днем — 12,4 гр. Среднесуточная температура оказалась ниже нормы на 5 гр. Прошел слабый дождь, а накануне был сильный ливень.

В целом май 1945 года почти на 6 градусов был холоднее обычного, в течение мая выпал 51 мм осадков, эта сумма составила 136% от нормы, показывался снег и мокрый снег. Самая низкая температура воздуха — 2,9 гр. мороза — отмечена 11 мая. Самая высокая температура воздуха — 17,6 гр. тепла — была 7 мая. Видна существенная разница характера погоды 75 лет тому назад, что также подтверждается фактом глобального потепления.