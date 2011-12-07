Режим самоизоляции в Москве продлен до конца мая

Режим обязательной самоизоляции в столице России продлен до 31 мая. Соответствующий документ был подписан мэром Москвы Сергеем Собяниным.

В указе, опубликованном на его сайте, сказано, что открывать рестораны, театры, спортивные сооружения пока все-таки рано. Первый этап ослабления ограничений будет введен поле праздников, 12 мая. Сперва свою деятельность возобновят строители и сотрудники промышленных предприятий.

А пока москвичей обязали носить маски и перчатки в магазинах и в общественных транспортах.