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Татарстан - в пятерке регионов, эффективно борющихся с фейками о коронавирусе

Правительство республики эффективно справляется с предотвращением распространения так называемых фейковых вбросов, связанных с коронавирусом.

Соответствующее мнение высказал член Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в ходе заседания экспертного штаба «Волга».

По данным Общественной палаты республики, Татарстан оказался в первой пятерке регионов страны по борьбе с фейками о коронавирусе. По мнению эксперта, это в первую очередь связано с эффективным и доступным разъяснением решений властей, связанных с противостоянием коронавирусу, населению.

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