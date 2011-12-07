Татарстан - в пятерке регионов, эффективно борющихся с фейками о коронавирусе

Соответствующее мнение высказал член Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в ходе заседания экспертного штаба «Волга».

По данным Общественной палаты республики, Татарстан оказался в первой пятерке регионов страны по борьбе с фейками о коронавирусе. По мнению эксперта, это в первую очередь связано с эффективным и доступным разъяснением решений властей, связанных с противостоянием коронавирусу, населению.