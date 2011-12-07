В День радио запустили новую нациольнальную радиостанцию «Китап»

Сегодня во всероссийский праздник День Радио объявили о запуске новой радиостанции «Китап». Приложение уже выпущено для Android и iOS, передает ИА «Татар-информ».

По словам руководителя радиостанции Алмаза Миргаязова, послушать «Национальное радио Китап» можно будет пока в разработанных мобильных приложениях для смартфонов. На FM-частоте она пока не вещает. Это связано с тем, что в силу введенного режима Роскомнадзор еще не рассмотрел заявку на получение лицензии для регистрации частоты. Однако, Миргаязов сообщил, что частота для радиостанции уже выделена. Работа на FM-частоте 98,6 МГц может быть отложена до осени.

Кроме того, несмотря на эти небольшие трудности, главный редактор считает, что приложения могут быть даже удобнее, чем стандартный формат вещания. Например, для живущих за рубежом соотечественников, которые не могут слушать FM-радиостанции Казани.

В эфирах радио будут звучать всем знакомые и известные с детства национальные песни, а также отрывки из татарских художественных произведений.