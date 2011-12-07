В Казани в майские праздники объем вывоза отходов увеличился на 50%

В майские праздники в столице Татарстана объем вывоза отходов увеличился на 50%, сообщает пресс-служба УК «ПЖКХ».

Как сообщают сотрудники пресс-службы, дачный сезон начался на месяц раньше обычного, что говорит об образовании отходов. Заявки на вывоз у регоператора не поступают. А вот жалобы о захламлении отходами и растительными остатками подаются жителями Лаишевского и Зеленодольского районов. Аналогичная обстановка происходит и в поселках Константиновка, Царицинский бугор и Сухая река. Иногда при выездах сотрудников компании обнаруживаются пустые баки. По их мнению, СНТ прибегает к нелегальному вывозу, привлекая стороннего возчика, вероятнее всего, до ближайшего оврага.