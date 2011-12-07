В почтовых отделениях связи Казани началась раздача георгиевских ленточек

УФПС «Татарстан почтасы» присоединились к всероссийской акции «Георгиевская ленточка».

Директор УФПС «Татарстан почтасы» Регина Кузнецова отметила, что этот символ для нее прежде всего память о родителях, прошедших Великую Отечественную войну.

«Я очень хочу, чтобы каждый из нас помнил о тех, кто погиб, защищая Родину, а также помогал ветеранам, которые сегодня отмечают 75-ую годовщину Великой Победы», — сказала Кузнецова.

Помимо этого, региональное отделение почтовой связи также участвует в акции «Флаги России. 9 мая» и в новом проекте «Окна Победы». Так на их окнах красуется российский триколор.