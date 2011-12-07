Вернувшиеся из-за рубежа татарстанцы прошли двухнедельный карантин в санатории «Васильевский». Ни у кого из приезжих коронавирус не обнаружен.

Как сообщает пресс-служба Зеленодольского района, из санатория выехали 171 человек. Анализы у туристов на заражение коронавирусной инфекцией были взяты дважды. К счастью, ни у кого статус не подтвердился.

Сами же прибывшие, покидая обсерватор, поблагодарили персонал и медиков за работу, отметив прекрасное отношение и вкусную еду. Один из них даже заявил, что в санаторий «Васильевский» будет получше чем курорт на Мальдивах или Гоа.