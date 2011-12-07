Аэропорт Казани объявил конкурс дизайнеров на разработку баннера для 1-го терминала

Международный аэропорт «Казань» имени Габдулла Тукая обьявил конкурс для дизайнеров. Он приурочен к 135-летию со дня рождения великого татарского поэта.

По условиям конкурса дизайнерам предстоит разработать баннер для 1-го терминала воздушной гавани со стороны перрона. Баннер должен отражать национальный колорит Татарстана и гостеприимство респубоики. А ещё там должны присутствовать ассоциации с Казанью и творчеством поэта, чьё имя носит аэропорт.

К участию в конкурсе приглашают студентов вузов творческих и технических специальностей и профессиональных дизайнеров. Заявки принимают до 16 мая, все условия можно узнать по ссылке. Победителя ждёт ценный приз от аэропорта.