Дамир Фаттахов присоединился к всероссийской благотворительной акции «Красная гвоздика»

Министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов присоединился к всероссийской ежегодной благотворительной акции «Красная гвоздика». Вырученные на акции средства будут направлены на организацию высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

«Волонтеры Победы ежегодно принимают участие в этой акции и традиционно обращаются к жителям с просьбой к ней присоединиться. Особенно важно, что те средства, которые будут собраны по итогам этой акции, будут направлены на приобретение медикаментов, высокотехнологического оборудования для ветеранов. Ребята сами приняли решение направить эти деньги на помощь и поддержку ветеранов», — сказал Дамир Фаттахов.

Напомним, акция проводится ежегодно Благотворительным фондом «Память поколений», и Волонтеры Победы активно поддерживают ее практически во всех регионах России. Акция в этом году стартовала в Казани 1 мая и будет проходить до 22 июня.

Теперь значки «Красная гвоздика» можно приобрести не только онлайн, но и в общественных местах: парках и скверах республики.

Волонтеры Победы Республики Татарстан с 2018 года поддерживают акцию. За два года они оказали помощь ветеранам из Татарстана в размере более, чем 2,5 миллиона рублей. В 2019 году приняло участие 22 муниципальных образования, в 2020 году — 17. Помощь была оказана 17 ветеранам. Более 674 млн рублей были направлены на оказание помощи ветеранам и учреждениям социальной и медицинской сферы по всей России.