Доход мэра Казани за прошлый год составил 6,5 млн рублей

В прошлом году мэр Казани Ильсур Метшин заработал 6,5 млн рублей. Данные взяты из опубликованной декларации по доходам.

Отметим, что у мэра есть имущество в виде квартиры площадью 272,7 кв. м и жилого дома площадью 174,1 кв. м. На Метшина зарегистрирован земельный участок в 16 тыс. кв. м., гараж и доля земельного участка под многоквартирным домом равная 23,5 тыс. кв. м. Из транспорта на Метшина зарегистрировано три отечественных автомобиля.

Супруга мэра Гульнара Метшина имеет доли жилого дома и земельного участка, а также автомобиль Volkswagen «Жук». В 2020 году её доход составил 53,5 млн руб.

За 2019 год Ильсур Метшин задекларировал доход в 5,7 млн рублей. Доходы Гульнары Метшиной в 2019 году составили 305 млн рублей



