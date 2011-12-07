Казань стала третьей столицей России по тратам на фастфуд

Казань вошла в тройку лидеров по тратам населения на фастфуд, заняв третье место. Об этом сообщает ТАСС. со ссылкой на исследования банка «Русский стандарт».

Первое место закрепилось за Москвой — 861 рубль за средний чек, второе за Санкт- Петербургом — 805 рублей. Казань отличилась со средним чеком в 438 рублей.

Исследователи говорят, что спрос на рестораны быстрого питания в Татарстане возрос в связи с приходом тёплого времени года, люди чаще выходят на улицу, соответственно, всё больше людей идут за перекусом в «Макдональдсы» или «Бургер-Кинги».

Ранее "Казанские ведомости" писали, что Казань вошла в топ бюджетных городов для отдыха.