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Казань стала третьей столицей России по тратам на фастфуд

Средний чек татарстанца на фастфуд составляет 438 рублей.

Казань вошла в тройку лидеров по тратам населения на фастфуд, заняв третье место. Об этом сообщает ТАСС. со ссылкой на исследования банка «Русский стандарт».

Первое место закрепилось за Москвой — 861 рубль за средний чек, второе за Санкт- Петербургом — 805 рублей. Казань отличилась со средним чеком в 438 рублей. 

Исследователи говорят, что спрос на рестораны быстрого питания в Татарстане возрос в связи с приходом тёплого времени года, люди чаще выходят на улицу, соответственно, всё больше людей идут за перекусом в «Макдональдсы» или «Бургер-Кинги».

Ранее "Казанские ведомости" писали, что Казань вошла в топ бюджетных городов для отдыха. 

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