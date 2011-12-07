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Мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды в районах города

«Казэнерго» приступит к ремонту и обслуживанию котельных

На портале мэрии Казани опубликован график отключения горячей воды. Сообщается, что в Вахитовском, Дербышкинском, Зареченском, Приволжском и Советском энергорайонах будут проводится гидроиспытания, ремонт и обслуживание котельных и тепловых сетей АО «Казэнерго». Горячее водоснабжение в межотопительный период будет отключено.

В Вахитовском энергорайоне ремонт котельной пройдёт с 11 по 24 мая, в Дербышкинском — с 12 по 15 мая, Зареченском — с 11 по 24 мая, Приволжском — с 11 по 24 мая, Советском районе — с 18 по 31 мая.

Адреса домов, которые подпадут под отключение, можно посмотреть по этой ссылке. Позже на сайте мэрии опубликуют график по ремонту и опрессовке Казанских тепловых сетей.

КВ
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