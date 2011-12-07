На Республиканском ифтаре нуждающимся дополнительно раздадут ланч-боксы

Во время Республиканского ифтара, который пройдёт 11 мая, будет развернут пункт для раздачи ланч-боксов для нуждающихся, сообщает Духовное управление мусульман РТ.

Пункт будет работать на стадионе «Ак Барс Арена». Получат, как их назвали на сайте ДУМ, «ифтар-боксы» те, кто не сможет попасть к месту массового разговения. Выдаваться они будут со стороны медиафасада стадиона «Ак Барс Арена» по улице Чистопольской с 15:00 до 19:00.

Основной же площадкой Республиканского ифтара в этом году станет МВЦ «Казань ЭКСПО». Масштабное мероприятие соберёт около 5 тыс. верующих со всей республики — от представителей бизнеса до людей с ограниченными возможностями здоровья. Ифтар организовывают ДУМ РТ, дирекция стадиона «Ак Барс Арена» и национально-туристический комплекс «Туган авылым».

«Казанские ведомости» писали ранее, что для участников IX Республиканского ифтара организуют бесплатный проезд на пригородных поездах до «Казань Экспо».