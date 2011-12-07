Руководство «Татмедиа» и журналисты привились от коронавируса

Сегодня все желающие сотрудники и журналисты изданий АО «Татмедиа» смогли сделать прививку от коронавирусной инфекции.

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев тоже вакцинировался от Covid-19 «Спутником-V».

— Сегодня прошел вакцинацию. Долго раздумывал: надо ли это делать? Если делать, то какая вакцина лучше? Действительно, каждый человек сам принимает для себя решение.

И это решение надо принимать взвешенно и с четким пониманием того, что вакцинация позволит сберечь и себя и своих близких от заражения коронавирусом.

Мне дали рекомендацию — если после прививки температура поднимется, не надо волноваться. Это вполне нормальная реакция организма на вакцину. Надо просто выпить жаропонижающее.

Я надеюсь, все будет хорошо, потому что уверен в эффектности и надежности нашей вакцины, — рассказал Айдар Салимгараев.

На сегодня в Татарстане провакцинировано, по данным Роспотребнадзора, 267 855 человек. 185 987 татарстанцев получили вторую прививку.