Самая запущенная в Казани: улицу Магистральную полностью отремонтируют

В Казани приступили к полному обновлению всей улицы Магистральная протяжённостью 1,8 км. Капитальный ремонт дороги пройдёт по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», сообщает пресс-служба Минтранса РТ.

Дорога по улице Магистральная в Казани считалась одной из самых запущенных в Казани. На неё жаловались как пешеходы, так и водители. Она не раз становилась объектом внимания для общественного движения «Народный контроль».

Уже известно, что верхний слой дорожный покрытия на Магистральной будет из высокопрочного асфальтобетона, также планируется отремонтировать тротуары площадью 3,1 кв. км, установить 286 дорожных знаков и создать семь искусственных неровностей.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Казани пройдёт ремонт дорог по улицам Рауиса Гареева, Хэзмет, Белинского, Гагарина, Лесной и др. По ссылке можно посмотреть полный список этих улиц.