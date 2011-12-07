Центр управления регионом РТ создаст единую платформу для взаимодействия властей и жителей в интернете

Центр управления регионом Республики Татарстан создаст единую платформу для повышения качества обратной связи для населения в интернете. Уже известен состав Проектного офиса, который будет ответственен за анализ и внедрение наилучших каналов связи между населением и властью Татарстана.

На данный момент в состав Проектного офиса вошли руководители министерств и ведомств республики. Также с ними будут сотрудничать представители органов муниципальной и законодательной власти. Парламентарии смогут выходить с инициативами на законодательный уровень, если механизмы взаимодействия с населением будут нуждаться в доработке.

Как отмечает Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, по совместительству председатель Проектного офиса, необходимо будет проанализировать российский и региональный опыт взаимодействия населения и власти и заняться внедрением лучших практик в нашей республике.

Напомним, что реализация Центра управления регионом Республики Татарстан стартовала 30 января 2020-го по поручению Владимира Путина.