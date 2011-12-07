Увековечить память: в Казани открыли мемориальную доску воину-освободителю Фёдору Красавину

В Казани прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски имени советского военачальника, генерал-майора Федора Красавина.

«Имя Фёдора Красавина вписано в историю Великой Отечественной войны золотыми буквами, 7,5 тыс. человек обрели свободу благодаря умелым и правильным действиям нашего с вами героя. Я хочу всех поздравить с наступающим великим праздником победы. В России нет ни одной семьи, которая бы не пострадала в годы Великой Отечественной войны и не проводила на фронт или потеряла в тылу своих близких. Вечная память тем, кого сегодня нет рядом с нами, вечная память подвигу нашего героя», — сказала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

В годы Великой Отечественной войны Федор Красавин вёл оборонительные бои в Карелии, командовал стрелковой дивизией первого украинского фронта, освобождал город Львов. За свои боевые подвиги получил звание генерал-майора. При освобождении Польши в январе 1945 года генерал-майору Красавину была поставлена задача овладеть городом Освенцим и освободить заключенных в нем узников.

Главной сложностью для советских войск был запрет применять артиллерию чтобы избежать жертв среди узников. 27 января 1945 года Львовская стрелковая дивизия под командованием Фёдора Красавина во взаимодействии с одним из полков 322-й стрелковой дивизии 28 корпуса овладела городом Освенцим и победила и освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау, где было обнаружено около 6,5 тыс. узников.

«Сегодня мы открываем мемориальную доску Фёдору Красавину, который более 30 лет своей жизни отдал служению отечеству. Со своей дивизией он освобождал Польшу и Чехословакию, а свой боевой путь дивизия закончила под Прагой. В январе 1944 года его дивизия получила задачу на освобождение Освенцима и успешно ее выполнила», — отметил начальник Казанского гарнизона и Казанского высшего танкового командного училища генерал-майор Денис Кулаков.

Он отметил, что Фёдор Красавин прошёл большой и достойный путь в рядах советской армии.

Мемориальную доску установили на фасаде дома № 4 по улице Адамюка с надписью на двух государственных языках. На ней написано: «В этом доме в 1945–1948 гг. жил генерал-майор, начальник Казанского гарнизона, в годы Великой Отечественной войны командир 100-й стрелковой дивизии, освободившей 27 января 1945 г. лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), Федор Михайлович Красавин».