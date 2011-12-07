Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В парке УРАМ приступили к созданию граффити с Девятаевым

Арт-объект откроют на фестивале экстремальных видов спорта «Победа, Мир. Спасибо».

Известный стоит-художник Алексей Рязанов, известный под ником Merz, приступил к созданию граффити героя войны Михаила Девятаева. Граффитист начал работу над изображением сеголня в полдень.

Он рассчитывает закончить портрет завтра, 8 мая, чтобы открыть его на фестивале экстремальных видов спорта «Победа, Мир. Спасибо», посвящённом Дню Победы.

Художник, известный смешением стилей в творчестве, о себе отзывается как о поклоннике конструктивизма и кубизма. Поэтому портрет лётчика, сбежавшего из немецкого плена на угнанном самолёте, он решил написать в ярких цветах и строгих линиях и формах. При этом в изображении прослеживаются черты легендарного казанца, есть сходство с самым известным его фотопортретом.

Завтра граффити представят на российском фестивале, где будет разыгран Кубок героев.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в прокат вышел фильм «Девятаева» режиссёров Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова.

КВ
Лента новостей