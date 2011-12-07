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Для отдыхающих на российских пляжах разработают требования к обеспечению их безопасности

Прокаты маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, угрожающих жизни и здоровью отдыхающих, на пляжах находиться не должны.

Для отдыхающих на российских пляжах разработают единые требования к обеспечению их безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что для этого был разработан проект приказа, требования которых будут включать в себя обязательное обозначение границы заплыва в местах купания, наличие и укомплектованность спасательных постов, дежурство спасателей и других пунктов.

Кстати, прокаты маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, угрожающих жизни и здоровью отдыхающих, на пляжах находиться не должны.

Сейчас проект направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти.

КВ
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