Для отдыхающих на российских пляжах разработают требования к обеспечению их безопасности

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Для отдыхающих на российских пляжах разработают единые требования к обеспечению их безопасности. Об этом сообщает ТАСС.
Сообщается, что для этого был разработан проект приказа, требования которых будут включать в себя обязательное обозначение границы заплыва в местах купания, наличие и укомплектованность спасательных постов, дежурство спасателей и других пунктов.
Кстати, прокаты маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, угрожающих жизни и здоровью отдыхающих, на пляжах находиться не должны.
Сейчас проект направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти.