Для отдыхающих на российских пляжах разработают требования к обеспечению их безопасности

Для отдыхающих на российских пляжах разработают единые требования к обеспечению их безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что для этого был разработан проект приказа, требования которых будут включать в себя обязательное обозначение границы заплыва в местах купания, наличие и укомплектованность спасательных постов, дежурство спасателей и других пунктов.

Кстати, прокаты маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, угрожающих жизни и здоровью отдыхающих, на пляжах находиться не должны.

Сейчас проект направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти.