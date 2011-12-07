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Дмитрий Глушко: Нынешние абитуриенты выбирают сервисные специальности

Первый замминистра Минпросвещения РФ отметил, что еще многие поступают на IT-специальности.

Минпросвещения РФ назвал наиболее популярные профессии у поступающих в СУЗы. Об этом передает ТАСС. 

По словам первого замминистра ведомства Дмитрия Глушко, в основном выбор абитуриентов падает на сервисные специальности. Также в эфире радиостанции «Комсомольская правда» он отметил, что многие поступают на IT-специальности.

Сообщается, что в этом году выпускники могут подавать заявления на поступление по почте или в электронной форме до 25 августа.

Ранее «Казанские ведомости» сообщили о том, что нынешним выпускникам не нужно будет ехать в вузы Минобороны. Набор в военные университеты будет проводиться для абитуриентов в городах их проживания.

КВ
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