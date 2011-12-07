Сегодня в Казани стартует фестиваль «Духов день в Суконной Слободе»

В течение двух дней - 7 и 8 июня, в дни Святой Пятидесятницы, в Казани вот уже в пятый раз пройдет фестиваль «Духов день в Суконной Слободе». Программа праздника развернется на территории вокруг казанского храма, освященного в честь Сошествия Святого Духа на апостолов. Напомним, в этом старинном здании в советское время располагался кукольный театр, затем эту, еще дореволюционную церковь, вернули верующим.

В нынешнем году из-за антивирусных ограничений и фестиваль Святого Духа, как и многие другие культурные мероприятия города, тоже состоится в другом формате, с учетом санитарных требований.

В рамках фестиваля пройдет благотворительная ярмарка мастеров народных промыслов. Кроме того, желающие могут предложить и свои идеи: оригинальные дизайнерские проекты, варианты организации детских праздников.

Для участия в акции организаторы предлагают заполнить анкету (vk.cc/auZuUA).

Сроки проведения этой необычной ярмарки: с 8 по 15 июня, сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

Напомним верующим: День Святого Духа – это третий день празднования Святой Троицы, отмечается он на следующий день после Троицы, в понедельник.