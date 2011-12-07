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Август в Татарстане пройдет без Спасской ярмарки

В последние годы Спасская ярмарка обрела чрезвычайно широкую популярность.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции администрация Елабужского муниципального района приняла решение отказаться от проведения традиционной ежегодной Всероссийской Спасской ярмарки, сообщается на портале ведомства. 

Последние годы Спасская ярмарка обрела чрезвычайно широкую популярность. В течение нескольких дней начала августа на ее площадках, по соседству с обширными торговыми рядами, представляющих продукцию разных регионов России, выступали фольклорные и танцевальный коллективы страны, в рамках ярмарки проводился фестиваль колокольного звона.  

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