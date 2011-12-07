Большинство россиян верят в свои силы и способности

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россияне считают, что в нашей стране человек может преуспеть за счет только собственных сил в первую очередь в сфере спорта - данного мнения придерживаются 86% опрошенных. Среди молодежи 18 - 24 лет об этом говорит абсолютное большинство - 97%.

По мнению наших соотечественников, также высоки шансы самореализоваться, рассчитывая только на собственные силы, на военной службе (84%). Среди молодежи так считают 96%.

Большинство полагает, что собственными силами человек может достичь высокого положения в сфере науки и образования (82%), общественных организациях (77%), предпринимательстве (71%). Также более половины наших соотечественников считают, что реально добиться успеха самостоятельно в культуре и шоу-бизнесе (66%), сфере государственного и муниципального управления (50%). Политическая сфера наиболее сложна для достижения успеха только собственными силами: ее назвали 47% россиян. Молодежь 18 - 24 лет сохраняет больший оптимизм - среди них 55% считают, что и в политике возможно пробиться без посторонней помощи.

Если говорить о направлениях, в которых планируют и могли бы преуспеть наши соотечественники собственными силами, то наиболее реально получение хорошего образования - 79%. Молодые люди 18 - 24 и 25 - 34 лет более уверены в этом - 90% и 93% соответственно.

Также россияне считают, что они могут собственными силами продвинуться по карьерной лестнице (66%). В этой сфере самое младшее поколение (18 - 24 года) демонстрирует наивысший уровень оптимизма: 95% считают, что смогут занять хорошую должность. Россияне полагают реальным также устроиться на престижную работу (57%) или открыть собственный бизнес (47%).

В топе-3 причин, по которым россияне не могут достичь успеха и более высокого положения в обществе, - недостаточная материальная обеспеченность (36%), отсутствие связей и знакомств (16%), недостаток амбициозности, целеустремленности или трудолюбия (14%). Также 13% считают, что для достижения успеха нужно переехать в другой город или другую страну, а 11% - что им не хватает образования.

В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.