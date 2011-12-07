Фарид Мухаметшин совместно с депутатами парламента возложил цветы к монументам политических деятелей РТ

В рамках столетия ТАССР и 75-летия Победы депутаты парламента и председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин возложили цветы на местах захоронений выдающихся политических деятелей Татарстана.

Мухаметшин отметил, что у любого начала есть своя история, которую создавали инициативные люди, внеся весомый вклад в общее благополучие государства, республики или даже деревни.

«Мы соизмеряем принимаемые решения, свои действия с тем, как бы поступил, например, Анвар Багаутдинов или Салих Батыев, который 23 года был председателем Президиума Верховного Совета» — сказал председатель Госсовета РТ.

Так, он совместно с депутатами парламента возложил цветы к монументу Гали Динмухаметова, занимавшего пост Председателя Президиума Верховного Совета ТАССР в 1937–1951 годы. Тогда на первый план вышли вопросы перестройки промышленности на военный лад, военной мобилизации.

Кроме того, чиновники посетили место захоронения Камиля Фасеева, занимавшегося вопросом национального образования, развития родных языков и культур. Он возглавлял Президиум Верховного Совета ТАССР в 1959–1960 годах.

В течение дня депутаты также возложили цветы к монументам Салиха Батыева и Саляха Низамова, которые возглавляли парламент Татарстана в шестидесятые — восьмидесятые годы.

После цветы возложили и к монументу Анвара Багаутдинова, возглавлявшего Президиум Верховного Совета ТАССР в 1983–1985 годах. На тот момент под его руководством стояли вопросы становления и развития промышленного потенциала Татарстана.

Также почтили память Василия Лихачева — Председателя Госсовета РТ в 1995–1998 годах. В эти годы в республике было время реализации договора между Россией и Татарстаном о разграничении предметов ведения и взаимного делегирования полномочий.