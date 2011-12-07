Итальянские двери привнесут в интерьер элемент роскоши и престижа

Являясь неотъемлемым элементом жилого помещения, они одновременно выполняют практическую и декоративную функцию. В связи с этим и требования к ним выдвигаются повышенные. Межкомнатные конструкции должны отличаться прочностью, практичностью, хорошей звуко- и теплоизоляцией. Вместе с тем не меньшую роль играет и дизайн дверей. Он обязательно должен сочетаться с общим стилем помещения и его цветовым оформлением.

Конечно же, межкомнатные двери меняют не так часто, как остальные детали интерьера. Поэтому их качеству стоит уделить особое внимание. Хорошие двери прослужат долгие годы и станут действительно выгодным вложением и отличным дополнением стиля помещения. Идеальным сочетанием высокого качества эстетики и практичности порадуют потребителей межкомнатные конструкции итальянских производителей. Италия считается признанным законодателем мод в сфере оформления интерьера, неудивительно, что именно от местных мастеров ведут свои истоки актуальные сегодня тенденции.

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