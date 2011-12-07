«Казанские ведомости» в условиях пандемии увеличили тираж на 1,9%

«Казанские ведомости» увеличили тираж на 1,9% в условиях пандемии. Общий тираж газет и журналов АО «Татмедиа» на второе полугодие 2020 года составил 225,7 тыс. экземпляров, что составляет 94,2% относительно аналогичного периода прошлого года.

Также прирост тиража отмечен в изданиях «Нижнекамская правда» (на 28,5%), «Туган як» (на 18,8%), «Телэче» (на 7,6%), «Казан утлары» (на 2,4%), а также «Чаян» (8,7%), «Казань» (на 2,7%), «Безнен мирас» (на 2,7%). На прежнем уровне сохранил тиражи журнал «Татарстан».

Резкого спада удалось избежать благодаря принятым мерам по поддержке подписки: функция онлайн-подписки, покупка изданий в вендинговых аппаратах в метро или на брендированных стендах в киосках Daily. Также «Татмедиа» предоставляло 5 и 10% скидки на каталожную стоимость своих изданий во время всероссийских декад, газеты и журналы получили скидку 25% на тариф ФГУП «Почта России».