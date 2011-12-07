Количество заразившихся ВИЧ-инфекцией в возрастной группе 50–60 лет в Татарстане выросло до 14%.

По словам врача-психотерапевта поликлинического отделения Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом Розы Мухаметовой, цифра заразившихся в прошлом году по сравнению с 2018-м увеличилась на 3%. Она отметила, что люди старшего возраста, сохраняя свою активную половую жизни, «пребывают в заблуждении, что ВИЧ их никогда не коснется».

Так, только в этом году заболеванию поддались 280 мужчин, 141 женщина и шестеро детей. 71% из 421 случая составляют инфицированные в возрасте 30 — 50 лет, 13,5% - люди старше 50 и 13% - молодежь в возрасте 15 — 29 лет.