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Минниханов создал комиссию по вопросам сохранения и развития татарского языка

Руководителем комиссии назначен зампредседателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

Рустам Минниханов создал Комиссию по вопросам сохранения и развития татарского языка. Соответствующий указ опубликован на официальном портале президента РТ.

Комиссия будет координировать деятельность и организацию взаимодействия властей РТ с органами федеральной власти, определять проблемные вопросы и приоритетные исследования, касающиеся эффективности действий по сохранению и развитию татарского языка, уточняется в документе.

Руководителем комиссии назначен зампредседателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

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