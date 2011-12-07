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Рустам Минниханов создал Комиссию по вопросам сохранения и развития татарского языка. Соответствующий указ опубликован на официальном портале президента РТ.
Комиссия будет координировать деятельность и организацию взаимодействия властей РТ с органами федеральной власти, определять проблемные вопросы и приоритетные исследования, касающиеся эффективности действий по сохранению и развитию татарского языка, уточняется в документе.
Руководителем комиссии назначен зампредседателя Госсовета РТ Марат Ахметов.