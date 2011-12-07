Рустам Минниханов создал Комиссию по вопросам сохранения и развития татарского языка. Соответствующий указ опубликован на официальном портале президента РТ.

Комиссия будет координировать деятельность и организацию взаимодействия властей РТ с органами федеральной власти, определять проблемные вопросы и приоритетные исследования, касающиеся эффективности действий по сохранению и развитию татарского языка, уточняется в документе.

Руководителем комиссии назначен зампредседателя Госсовета РТ Марат Ахметов.