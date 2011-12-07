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Мишустин подписал документ о выдаче субсидий на освещение нацпроектов в СМИ

Осуществляться такая поддержка будет АНО «Национальные приоритеты».

На официальном портале правовой информации появилось постановление о правилах предоставления субсидий на проведение «информационно-разъяснительного и экспертно-социологического» сопровождения национальных проектов в СМИ и интернете, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Согласно документу, субсидия выдается на обеспечение расходов, связанных со всеми процессами, направленными на освещение национальных проектов для горожан. Осуществляться такая поддержка будет АНО «Национальные приоритеты».

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