Мишустин подписал документ о выдаче субсидий на освещение нацпроектов в СМИ

На официальном портале правовой информации появилось постановление о правилах предоставления субсидий на проведение «информационно-разъяснительного и экспертно-социологического» сопровождения национальных проектов в СМИ и интернете, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Согласно документу, субсидия выдается на обеспечение расходов, связанных со всеми процессами, направленными на освещение национальных проектов для горожан. Осуществляться такая поддержка будет АНО «Национальные приоритеты».