Начальника отдела строительства Высокогорского района РТ и его предшественника отправили в СИЗО

Суд Высокогорского района РТ принял решение об аресте начальника отдела строительства, архитектуры и ЖКХ Дениса Фатыхова и его предшественника Ленара Хамитова за взятку. Об этом передает пресс-служба суда.

Сообщается, что инцидент произошел в марте 2020 года. Тогда в местный отдел прокуратуры обратился мужчина и рассказал, что для получения разрешения на регистрацию дома в отделе строительства, архитектуры и ЖКХ исполкома Высокогорского района его попросили позвонить по некому номеру и заплатить 30 тысяч рублей.

После услышанного по данному делу начались проверки, а накануне Фатыхова и Хамитова задержали. Сейчас в отношении подозреваемых завели уголовное дело по статье 290 УК РФ. Теперь им предстоит отправиться в СИЗО на два месяца.