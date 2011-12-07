О звании «Город трудовой доблести» в Казани будет напоминать стела

В честь присвоения Казани звания «Город трудовой доблести» в городе будет установлена памятная стела. Точное место ее установки пока не определено, комиссия рассматриваются разные варианты сразу в нескольких районах города. Однако памятные мемориалы в память о тружениках тыла обязательно установят в тех районах Казани, где расположены ведущие промышленные предприятия, сыгравшие ключевую роль в поставках для фронта в годы Великой Отечественной войны. В числе таких районов, например, Авиастроительный, где производили самолеты и двигатели для них, Кировский район, где располагался Казанский пороховой завод. Об этих подробностях сегодня на встрече с журналистами в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель главы г. Казани Людмила Андреева.