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Платеж граждан за коммунальные услуги в 2021 году вырастет на 4%

Окончательное решение будет принято в ближайшие 1-2 месяца.

Председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев заявил, что совокупный платеж граждан за коммунальные услуги в 2021 году вырастет на 4%.

Пока, согласно прогнозам правительства РФ, индексация оптовых цен на газ планируется на уровне 3%, на электроэнергию — 5%, водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение — 4%.

Груничев объяснил, что окончательное решение будет принято в ближайшие 1-2 месяца – это зависит от существующей санитарно-эпидемиологической обстановки. 

КВ
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