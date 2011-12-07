Председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев заявил, что совокупный платеж граждан за коммунальные услуги в 2021 году вырастет на 4%.

Пока, согласно прогнозам правительства РФ, индексация оптовых цен на газ планируется на уровне 3%, на электроэнергию — 5%, водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение — 4%.

Груничев объяснил, что окончательное решение будет принято в ближайшие 1-2 месяца – это зависит от существующей санитарно-эпидемиологической обстановки.