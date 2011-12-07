С 1 июля на VII Форуме Живых городов началась образовательно-практическая программа «Городские герои»

С 1 июля на VII Форуме Живых городов началась образовательно-практическая программа по подготовке городских лидеров и развитию городских сообществ изменений «Городские герои», сообщают организаторы.

«Программа продлится один год — ровно столько времени необходимо, чтобы сформировать устойчивые сообщества на местах и добиться реальных результатов», — уточняют организаторы.

Цель программы — сформировать на территориях активистов, которые будут вовлечены в процессы развития города.

Программа включает в себя несколько этапов: сбор и презентация команды, обучение в Школе Живых городов, разработка проектов, проведение городских стратегических сессий, участие в онлайн Мастерских Живых городов и включение в международное сообщество практиков городского развития.

Участие в программе бесплатное. Зарегистрироваться можно на портале «Сеть Живых городов» http://livingcitiescommunity.ru/

Инициатива реализуется сообществом «Живые города» при поддержке Фонда Президентских грантов, движения ЭКА, Института Города и многих других партнёров.











