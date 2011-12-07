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Сегодня в Татарстане выпускники школ сдают самый массовый ЕГЭ

Все пункты сдачи экзаменов, организованные в Республике Татарстан, соответствуют требованиям Роспотребнадзора.

Самое большое количество сдающих единые госэкзамены в школах республики зафиксировано на ЕГЭ по русскому языку. Организаторам проведения экзаменов даже пришлось организовать две волны сдающих – самый массовый экзамен длится уже второй день. Вчера, 6 июня, свои знания русского языка проверяли 11 377 человек, сегодня – более 6 тысяч, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ. 

Все пункты сдачи экзаменов, организованные в Республике Татарстан, соответствуют требованиям Роспотребнадзора.

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