Сегодня в Татарстане выпускники школ сдают самый массовый ЕГЭ

Самое большое количество сдающих единые госэкзамены в школах республики зафиксировано на ЕГЭ по русскому языку. Организаторам проведения экзаменов даже пришлось организовать две волны сдающих – самый массовый экзамен длится уже второй день. Вчера, 6 июня, свои знания русского языка проверяли 11 377 человек, сегодня – более 6 тысяч, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

Все пункты сдачи экзаменов, организованные в Республике Татарстан, соответствуют требованиям Роспотребнадзора.