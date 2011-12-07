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Школьников Татарстана ИТ-технологиям обучат бесплатно

Уточнить информацию можно по телефону: 8(843) 203 – 5555 (доб. 302).

Учащиеся татарстанских школ, увлекающиеся изучением высоких технологий, могут повысить свои навыки в этой сфере знаний в Казанском техникуме информационных технологий и связи. Занятия начнутся в сентябре, но подать заявку на обучение можно уже сейчас на сайте техникума, сообщает портал образовательного учреждения. На ИТ-курсы принимаются школьники в возрасте с 14-ти до 17-ти лет. Обучение – бесплатное, подчеркивают организаторы девятимесячных курсов.

Подать заявку на обучение можно на официальном сайте Казанского техникума инфотехнологий и связи, в разделе «IT-cube» - https://mck-ktits.ru/it.cube/index.html. Уточнить информацию можно по телефону: 8(843) 203 – 5555 (доб. 302).

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