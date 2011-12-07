В 430 дворах Татарстана стартовали работы по республиканской программе «Наш двор».

На сайте dvor.tatar появилась информация о программе благоустройства более 1080 дворов республики. Сейчас начались строительные работы в 33 районах Татарстана.

На данный момент во дворах происходит демонтаж старого оборудования и старого асфальтового покрытия для укладки нового.

Также по программе в придомовых территориях, построенных до 2014 года, отремонтируют наружное освещение, установят скамейки, урны и детских игровые комплексы.

С 2020 по 2024 год в Татарстане планируют благоустроить 6 775 дворов.