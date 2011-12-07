В Дербышках утонул 35-летний казанец

В поселке Дербышки мужчина утонул в озере. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по РТ, сообщение о гибели 35-летнего казанца поступило на номер экстренных служб 112 накануне около восьми часов вечера.

Прибывшие на место происшествия спасатели ЗПСО №2 нашли тело погибшего на дне озера Комсомольское, на глубине трех метров и в 10 метрах от берега. Водолазы доставили тело на берег и передали полиции. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.