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В Дербышках утонул 35-летний казанец

Водолазы нашли тело мужчины на дне озера Комсомольское.

В поселке Дербышки мужчина утонул в озере. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по РТ, сообщение о гибели 35-летнего казанца поступило на номер экстренных служб 112 накануне около восьми часов вечера. 

Прибывшие на место происшествия спасатели ЗПСО №2 нашли тело погибшего на дне озера Комсомольское, на глубине трех метров и в 10 метрах от берега. Водолазы доставили тело на берег и передали полиции. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

КВ
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