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В казанском поселке Новые Салмачи местные жители самостоятельно отремонтировали дорогу

В ремонте дороги участвовали около 30 добровольцев.

Жители казанского поселка Новые Салмачи самостоятельно отремонтировали дорогу, не дождавшись решения проблемы от властей. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

«Местные власти не хотели ремонтировать дорогу, ссылаясь на то, что дороги к поселку находятся в собственности частного землевладельца. Сам частник не беспокоится об инфраструктуре. И тогда местные жители взяли в руки лопаты и своим трудом отремонтировали дороги за свой счет», — рассказал автор поста.

Ремонтировали дорогу около 30 добровольцев.

КВ
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