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В социальных сетях обсуждают перевернувшегося байкера из Нижнекамска

Мотоцикл опрокинулся на дороге и высекал искры по асфальту. 

В социальных сетях обсуждают перевернувшегося мотоциклиста из Нижнекамска. Мужчина слишком резко стартовал.

Судя по кадрам, снимали видео с соседней жилой многоэтажки. Тогда компания мотоциклистов наряду с другими легковыми авто стояла на светофоре. Как только загорелся зеленый свет, один из них резко дал по газам и потерял управление.

В ролике видно, что мотоцикл опрокинулся на дороге, ТС высекало искры по асфальту. К счастью, выяснилось, что байкер успел спрыгнуть до.

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