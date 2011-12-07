В Татарстане в 2020 году будут отремонтированы 18 образовательных учреждений

18 образовательных учреждений Татарстана будут реконструированы в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Об этом передает пресс-служба Минкульта РТ.

Сообщается, что на строительно-ремонтные работы из федерального и республиканского бюджетов выделили 580,12 млн рублей. Сдать обновленные объекты строители планируют к началу учебного года.

Так, в республиканских школах искусств проведут электромонтажные и кровельные работы, забетонируют отмостки, заменят окна, установят светильники. Кроме того, их укомплектуют музыкальными инструментами, учебными материалами, звуковым оборудованием, компьютерами, оргтехникой и мебелью.

Также педагоги учреждений проходят курсы повышения квалификации на базе Центров непрерывного образования.