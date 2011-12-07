В Татарстане в этом году благоустроят более 1000 дворов по президентской программе «Наш двор»

В Татарстане в рамках президентской программы «Наш двор» в этом году благоустроят 1 048 дворов, сообщают организаторы.

«Всего в этом году благоустроят 226 дворов Казани, 131 двор в Набережных Челнах, 83 двора в Зеленодольском районе, 67 дворов в Нижнекамском районе, 52 двора в Альметьевском районе. На сегодняшний день работы идут в 33 районах республики», — уточняется в сообщении.

Во дворах пройдут работы по укладке асфальта на тротуарах и у подъездов, установят скамейки и урны, отремонтируют освещение, а также установят детские игровые комплексы и разместят площадки для ТБО.

Программа рассчитана на пять лет. Всего с 2020 по 2024 год планируют благоустроить 6 775 дворов.

Местные жители могут отслеживать ход работ на сайте программы: dvor.tatar.

Напомним, инициатором программы «Наш двор» выступил президент РТ Рустам Минниханов.