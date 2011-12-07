Всех желающих художников Татарстана приглашают к участию фестиваля «ФормARТ»

С сегодняшнего дня стартовал новый окружной направленный на развитие уличного искусства проект «ФормАRТ». К участию приглашают всех желающих художников Татарстана.

Как сообщила пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, сам проект организован в поддержку творчества молодых художников и служит созданию современной городской среды в регионах округа с помощью искусства граффити.

Принять участие в нем могут все желающие в возрасте от 16 до 35 лет, проживающие на территории ПФО. Для этого необходимо подать заявку на сайте Formartpfo.ru. Финалисты могут претендовать на денежные гранты в размере от 50 до 100 тыс. рублей.