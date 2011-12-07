Звание «Труженик тыла» будет почетным, но не оплачиваемым

В исполкоме Казани сейчас рассматривается возможность присвоения почетного звания «Труженик тыла» тем казанцам и другим жителям Татарстана, кто в годы Великой Отечественной войны трудился на предприятиях, внесших значительный вклад в победу в войне, сообщила на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель главы г. Казани Людмила Андреева.

Для них будут подготовлены подарки и концертные программы, встречи на предприятиях, где они трудились, состоятся встречи с учащимися школ, где ветераны расскажут о своей работе на общую победу. А вот денежного вознаграждения и прибавки к пенсии за звание «Труженик тыла» пока не предусмотрено, уточнила спикер.